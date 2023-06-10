Из Ростова могут запустить автобусы в Армению, Грузию и Турцию

В донской столице планируется расширить международное автобусное сообщение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автобусные маршруты из Ростова в Турцию, Армению и Грузию хотят открыть из Ростова. Об этом со ссылкой на директора Центрального автовокзала донской столицы Алену Беликову сообщает 1rnd.

По словам руководителя, новое предприятие планирует развивать международные автоперевозки, в том числе в эти три страны. Добавим, что пока сроки открытия новых маршрутов неизвестны. Пока это перспективные направления.

Напомним, что Центральный автовокзал Ростова планируется открыть в конце 2023 года на месте старого аэропорта на проспекте Шолохова, после чего будет закрыт старый автовокзал тоже на проспекте Шолохова. Тогда транспортные потоки будут разделены. С севера они будут идти на Центральный автовокзал, с юга — на главный.

Добавим, во время своей рабочей поездки в Еревен глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко в том числе договорился об открытии прямого автобусного сообщения между Ростовом и столицей Армении.

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