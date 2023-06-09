Проект застройки старого аэропорта Ростова получил положительное заключение экспертизы

Площадь застройки составит 367,9 га. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проект застройки территории старого аэропорта Ростова получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Проводила ее специализированная организация из Краснодара, сообщается на сайте ГИС ЕГРЗ.

Напомним, многоэтажная застройка на 367,9 га на территории старого аэропорта будет включать высотные дома. Также там должно появиться пять школ, десять детских садов, две поликлиники для взрослых и одна для детей. Еще там хотят возвести филармонию, молодежный центр и другие социальные объекты. Все это планируют построить до 2040 году.

Отметим, что на территории здания старого аэропорта в четвертом квартале 2023 года планируют открыть областной автовокзал, который будет обслуживать северные и международные направления. При этом старый автовокзал закроют. А центральный продолжит работу, ориентируясь на южные направления.

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Изначально администрация города отказалась предоставить возможность собственникам старого автовокзала, находящегося на проспекте Шолохова, выкупить земельный участок площадью 1,1 гектара под ним. После этого началась судебная тяжба (подробности)