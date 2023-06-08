В Ростове новый областной автовокзал хотят сделать одним из лучших в России

На первом этаже вокзала будет основная его част — зона ожидания, кассы, камеры хранения и справочная. Фото: правительство области.

Новый областной автовокзал, который расположится в Ростове на территории старого аэропорта на проспекте Шолохова, начнет работу в четвертом квартале 2023 года. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— Мы хотим сделать комфортный и технологичный автовокзал, один из лучших в стране, — отметила руководитель проекта Алёна Беликова.

Новый автовокзал будет обслуживать северные маршруты, а также международные в Армению, Грузию и Турцию. Всего — более 150. При этом за центральным автовокзалом останется южное направление. А старый вокзал закроют, как только начнет работать областной.

На первом этаже областного вокзала будет ключевая его часть для пассажиров — зона ожидания, кассы, камеры хранения и справочная. На втором — зоны отдыха, отель, зоны торговли и административные помещения. Также там могут появиться МФЦ, детский центр и книжная зона.

Напомним, что владельцы старого автовокзала в суде добились того, чтобы выкупить землю под ним у администрации. За это они заплатят 2,5% от кадастровой стоимости — 822,5 тысячи рублей.

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