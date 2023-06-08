До конца года в Ростове закроют старый автовокзал на проспекте Шолохова

Центральный автовокзал продолжит свою работу, он будет обслуживать южные маршруты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове до конца 2023 года прекратит свою работу старый автовокзал, а все его маршруты перейдут новому областному вокзалу. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Старый вокзал закроют, как только начнет работу новый областной. Произойти это должно в четвертом квартале текущего года.

При этом власти отмечают, что Центральный автовокзал продолжит свою работу, он будет обслуживать южные маршруты.

Новый областной вокзал, который начнет работу на территории старого аэропорта, займется северными маршрутами. А также из него будут ходить международные автобусы в Армению, Турцию и Грузию.

Напомним, что суд обязал власти Ростова продать земельный участок под старым автовокзалом его владельцам. Изначально они не хотели это делать.

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