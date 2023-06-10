Движение на мосту под Каменском на М-4 «Дон» запустили по двум полосам

К летнему сезону движение открыли по двум полосам. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области на Каменском мосту — 930 км федеральной трассы М-4 «Дон» - открыли движение по двум полосам. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

- В короткие сроки завершен ремонт деформационных швов на мосту. Дорожники до пика летнего сезона заменили конструктивные элементы мостового полотна – верхний и нижний слои покрытия, гидроизоляцию, деформационные швы, - прокомментировали в автодорожной компании.

Напомним, из-за ремонт на мосту через реку Северский Донец движение транспорта было организовано, как правило, по одной полосе. Районные и областные СМИ регулярно сообщали о многокилометровых дорожных заторах на этом участке.

Напомним, с 9 июля в Ростовской области вводятся ограничения проезда на 19 участках дорог. Это связано с ремонтными работами.

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