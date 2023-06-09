С 9 июля в Ростовской области введут ограничение проезда по 19 участкам дорог

Ограничение коснется региональных и межмуниципальных дорог. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство транспорта Ростовской области опубликовало список из 19 участков региональных и межмуниципальных дорог, где движение будет перекрыто или ограничено с 9 июля.

До 1 июля ограничат проезд с 0 по 4 километр дороги «Гуково – граница с ЛНР» в Красносулинском районе.

До 13 октября — на 35 километре дороги «Кашары – Первомайское – Милютинская – Морозовск» в Кашарском районе.

До 31 октября:

— с 0 по 27 километр по дороге «Белая Калитва – Апанасовка – Тацинский (до подъезда к поселку Тацинский)» в Белокалитвинском районе.

— ремонт моста через реку Большой Несветай на дороге «Матвеев Курган – Большекрепинская – Родионово-Несветайская» в Родионово-Несветайском районе;

— ремонт моста через реку Северский Донец на дороге «Шахты – Цимлянск» в Усть-Донецком районе;

— ремонт моста через судоходный канал на 95-97 километрах дороги «Морозовск – Цимлянск – Волгодонск» в Волгодонском районе;

— ремонт моста через канал на первом километре дороги «Манычская – Красный – Отрадный – дорога «Усьман – Веселый – Сальск» в Багаевском районе;

До 30 ноября:

— с 0 по 3 километр дороги «Обливская – Советская – Боковская – Каргинская – Боковская – Белавин – Дубовой (до границы Волгоградской области)» в Боковском районе;

— обход города Морозовска;

— капитальный ремонт мостового перехода на 143 километре дороги «Элиста – Ремонтное – Зимовники (от границы Калмыкии)» в Зимовниковском районе;

— с 8 по 27 километр дороги «Шахты – Цимлянск» в Октябрьском районе;

— с 0 по 2 километр, с 3 по 5 километр, с 5 по 6 километр, а также с 6 по 7 километр дороги «Аксай – Большой Лог – Новочеркасск» в Аксайском районе. Там на четырех участках будет проходить ремонт дороги;

— с 0 по 8 километр подъезда от дороги «Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – Семикаракорск – Волгодонск» к станице Ольгинской в Аксайском районе;

— с 1 по 4 километр подъезда к Новочеркасску в Аксайском районе;

— с 0 по 10 километр дороги «Магистраль «Дон» – Ольгинская – Верхнеподпольный – автодорога Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – Семикаракорск – Волгодонск» в Аксайском районе;

— с 35 по 36 километр дороги «Кашары – Первомайское – Милютинская – Морозовск» в Кашарском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

До конца года в Ростове закроют старый автовокзал на проспекте Шолохова

В Ростове до конца 2023 года прекратит свою работу старый автовокзал, а часть маршрутов перейдет новому областному вокзалу. При этом новый областной вокзал начнет работу на территории старого аэропорта (подробности)