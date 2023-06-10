В Ростовской области мужчина погиб из-за непотушенной сигареты

Огнеборцы устранили пожар на площади 20 квадратных метров. Фото: Мария ЛЕНЦ

Непотушенная сигарета стала причиной гибели мужчины в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по донскому региону.

ЧП со смертельным исходом произошло еще 8 июня в станице Кировской. В экстренные службы поступил вызов с сообщением о пожаре в частном доме на улице Клубной. Туда выехали огнеборцы, они потушили пожар на площади 20 квадратных метров.

К сожалению, в пожаре погиб 33-летний мужчина, а 37-летний пострадал.

Сотрудники экстренных служб напоминают о правилах пожарной безопасности дома и на улице. К тому же сейчас в регионе введен противопожарный режим, когда запрещен въезд в леса на автомобилях, там нельзя разводить костры и готовить пищу на огне.

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