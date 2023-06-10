В Ростовской области в ДТП погиб 25-летний водитель, пострадал подросток

17-летнему пассажиру понадобилась помощь медиков.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Смертельное ДТП произошло в Пролетарском районе в субботу, 10 июня. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.
- Сообщение поступило в 10.43, - уточнили в Госавтоинспекции. - На пятом километре автодороги станица Буденновская — хутор Коврино 25-летний водитель за рулем «Шевроле Круз», двигаясь со стороны хутора Ганчуков в сторону станицы Буденновской, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в левый кювет, и автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП пострадал 17-летний пассажир машины. Водителя с полученными травмами доставили в медучреждение, где, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался.
- Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.
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