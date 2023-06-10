В Ростове ГИБДД провела масштабный ночной рейд в поисках нарушителей ПДД

Рейды будут проводиться во время праздничных выходных. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Масштабный профилактический рейд провели сотрудники Госавтоинспекции в Ростове-на-Дону в ночь с 9 на 10 июня для пресечения грубых нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

Девять экипажей ДПС патрулировали улицы донской столицы с 21 часа пятницы, 9 июня, до 4 утра субботы, 10 июня, выявляя нарушителей ПДД и контролируя уровень шума автомобилей и мотоциклов. «Мониторили» правоохранители, в основном, спальные районы города.

В ходе рейда за нарушение правил дорожного движения штрафы были выписаны 56 водителям автомобилей. Было выявлено 15 случаев превышения норм шума в автомобилей, два протокола составлены за выезд на полосу встречного движения. За нарушение правил тонировки передних боковых стекол было выписано 32 штрафа. Инспекторы ГИБДД выявили на дорогах Ростова двух нетрезвых водителей, причем один из них управлял каршеринговым автомобилем. Также был задержан подозреваемый по статье 228 Уголовного кодекса - «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...»

- Данные мероприятия продолжатся 10 и 11 июня, а также будут организовываться на постоянной основе в городе Ростове-на-Дону, - предупредили в ведомстве.

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