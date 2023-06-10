Мотоциклист без прав разбился в Таганроге

Мотоцикл увело вправо, и он врезался в дорожный знак и опору ЛЭП. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Смертельное ДТП произошло вечером в субботу, 10 июня, в Таганроге. Там насмерть разбился мотоциклист без прав. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- Информация об аварии поступила в 17.40. На улице Бабушкина 34-летний водитель, управляя мотоциклом «Хонда», не имея категории «А» для управления мотоциклами, съехал на правую обочину, дальше врезался в дорожный знак, а после — в столб линии электропередач, - рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель мототранспорта скончался на месте происшествия. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

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