До конца 2023 года в Ростове запустят электробусы марки «КамАЗ»

До конца года на городские маршруты должны выйти 20 электробусов, сообщил глава. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В Ростове-на-Дону до конца текущего года на городские маршруты общественного транспорта выйдут новые электробусы. Администрация донской столицы заключила контракт на поставку 20 электробусов марки «КамАЗ». Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Поставка техники ожидается в четвертом квартале 2023 года, и уже до конца года горожане смогут увидеть ее на муниципальных маршрутах города, - прокомментировал сити-менеджер.

Глава отметил, что работа по запуску нового транспорта проводится администрацией донской столицы совместно с правительством Ростовской области. Добавим, пока не уточняется, на какие именно муниципальные маршруты выйдут 20 новых электробусов.

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