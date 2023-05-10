Власти Ростова закупят электробусы почти на 1 миллиард рублей

Электробусы должны работа при температурах от - 40 до + 40 градусов.
Фото: Дмитрий Кутепов
Департамент транспорта Ростова планирует закупить 20 электробусов на общую сумму 924 миллиона рублей. Таким образом стоимость одной машины — 46,2 миллиона рублей. Сведения об этом размещены на сайте Госзакупок.
Сейчас возможные поставщики подают заявки. Администрация города перечислит победителю аванс 25% от стоимости контракта. Машины должны быть поставлены до 11 ноября 2023 года по адресу, где располагается МУП «Ростовская транспортная компания».
В техзадании отмечается, что электробусы должны перевозить не менее 85 пассажиров, от 35 до 39 из которых должны быть для сидячих.
Весь транспорт должен быть большого класса, низкопольным, с кондиционерами и оборудованы для перевозки инвалидов-колясочников.
На одной зарядке при +10 градусах электробус должен иметь пробег до 90 километров, это максимальная дальность его работы. При этом при температуре от - 30 градусов — 50 километров.
У машин должна быть возможность быстрой зарядки за 120 минут и обычной — за 230 минут.
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