Власти Ростова закупят электробусы почти на 1 миллиард рублей

Электробусы должны работа при температурах от - 40 до + 40 градусов. Фото: Дмитрий Кутепов

Департамент транспорта Ростова планирует закупить 20 электробусов на общую сумму 924 миллиона рублей. Таким образом стоимость одной машины — 46,2 миллиона рублей. Сведения об этом размещены на сайте Госзакупок.

Сейчас возможные поставщики подают заявки. Администрация города перечислит победителю аванс 25% от стоимости контракта. Машины должны быть поставлены до 11 ноября 2023 года по адресу, где располагается МУП «Ростовская транспортная компания».

В техзадании отмечается, что электробусы должны перевозить не менее 85 пассажиров, от 35 до 39 из которых должны быть для сидячих.

Весь транспорт должен быть большого класса, низкопольным, с кондиционерами и оборудованы для перевозки инвалидов-колясочников.

На одной зарядке при +10 градусах электробус должен иметь пробег до 90 километров, это максимальная дальность его работы. При этом при температуре от - 30 градусов — 50 километров.

У машин должна быть возможность быстрой зарядки за 120 минут и обычной — за 230 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В августе в Ростове появится четыре новых автобусных маршрута

Начиная с августа 2023 года, в Ростове появится еще четыре автобусных маршрута. Перевозчиков для трех из них уже выбрал департамент транспорта города. По четвертому идет процедура определения (подробности)