В Ростовской области иномарка сбила восьмилетнего мальчика на самокате

С полученными травмами ребенок был доставлен в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В субботу, 10 июня, в Константиновске Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок на самокате. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- Сообщение об аварии поступило в 19.10, - уточнили в Госавтоинспекции. - В Константиновске на пересечении улиц 25 Октября и Фрунзе 39-летний водитель за рулем автомобиля «Опель Корса», по предварительным данным, наехал на восьмилетнего мальчика, который в этот момент переезжал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате справа налево по ходу движения автомобилей.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

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