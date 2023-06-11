В Ростове с 12 июля на полмесяца ограничат проезд транспорта под Текучевским мостом

Ограничения на движение транспорта начнут действовать 12 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на полмесяца будет ограничено движение автотранспорта под Текучевским мостом. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации донской столицы.

Ограничение связано с работами по модернизации тепломагистрали.

- С 12 по 28 июля будет ограничено движение транспортных средств по улице Маркова на участке от улице Бондаренко до переулка Озимый, по переулку Озимый, по улице Локомотивная на участке от Озимого переулка до переулка Приволжского, - проинформировали в администрации.

Также в Департаменте сообщили что в связи с работами на теплотрассе по улице Текучева будет ограничено движение транспорта по этой улице на участке от Буденновского проспекта до Приволжского переулка с 17 июля по 9 августа. А на участке по Текучева от Приволжского до путепровода в створе Текучева — с 29 июля по 17 августа.

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