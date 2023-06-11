В Новочеркасске мотоциклист пострадал в ДТП, столкнувшись с «Волгой»

Водителю мотоцикла понадобилась медицинская помощь. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Новочеркасске Ростовской области мотоциклист попал в аварию во время неудачного маневра на дороге. Об этом читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла вечером в субботу, 10 июня.

- В 21.40 на улице Ростовский выезд 32-летний водитель на мотоцикле «Сузуки», двигаясь со стороны улицы Сарматская в сторону поворота к хутору Малый Мишкин, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, и в нарушение правил дорожного движения, выполняя обгон, столкнулся с «Волгой», за рулем которой находился 65-летний водитель. В этот момент легковая машина двигалась в попутном направлении и поворачивала налево на прилегающую территорию, - объяснили ситуацию в Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу. А правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.

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