Глава администрации Ростова поздравил горожан с Днем России

Алексей Логвиненко поблагодарил жителей донской столицы за профессионализм и самоотдачу Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава администрации Ростова поздравил местных жителей с Днем России. Обращение к горожанам Алексей Логвиненко опубликовал в своем телеграм-канале.

- Дорогие ростовчане! Поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны – Днем России! - Написал сити-менеджер. - Великая, сильная, щедрая и многонациональная - Россия сильна людьми!

Логвиненко отметил, что ростовчане претворяют в жизнь смелые идеи и не боятся брать на себя ответственность в решении сложных задач. Это как никогда важно во время проведения спецоперации.

- Нас сплотила вера в победу, чувство справедливости и гордость за Родину! Патриотизм сегодня – это не просто красивые слова, а реальные дела, которыми ростовчане каждый день доказывают свою любовь к Отчизне, - добавил сити-менеджер.

Он также поблагодарил ростовчан за профессионализм в работе, высочайшую самоотдачу и за активную жизненную позицию и пожелал здоровья и благополучия.

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