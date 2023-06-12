Разработчик ПВО подал в суд на оборонное предприятие из Ростовской области

Заседание пройдет в конце июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научно-производственное объединение «Алмаз» подало в суд на Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева. Информация об иске содержится в картотеке арбитражного суда.

Согласно документам, истец просит взыскать с ответчика 66,1 миллиона рублей «неосновательного обогащения». Объединение также просит обязать ТАНТК им. Бериева выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. Их сумма составляет 14,7 миллиона. Другие подробности иска не сообщаются.

Суд принял заявление к рассмотрению. Заседание назначено на 27 июня.

Отметим, ПАО «НПО «Алмаз» имени академика А. А. Расплетина — одно из крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Научно-производственное объединение занимается разработкой зенитных ракетных систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны.

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