В Ростовской области естественная убыль населения замедлилась

С января по апрель 2023 года в регионе умер 18 261 человек Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростовской области замедлилась естественная убыль населения. Соответствующая информация появилась на сайте Росстата.

Отметим, что за первые 4 месяца в области родилось 10 295 человек, что на 176 меньше, чем за этот период прошлого года. В регионе сократилась и смертность населения.

За период с января по апрель текущего года в регионе скончался 18 621 человек, а в прошлом году показатели составляли 23 696 человек. Естественная убыль населения за первые четыре месяца составила 8326 человек, тогда как в 2022 году цифра составила 13,2 тысяч.

Также в регионе в этом году зарегистрировали 6696 браков, это на 471 больше, чем за прошлый год. При этом, увеличилось число и разводов до 6142.

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