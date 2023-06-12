Многокилометровая пробка образовалась на трассе Ростов – Ставрополь 12 мая

Затор возник на трассе 60Р-1.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области на трассе Ростов – Ставрополь образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».
Затор возник на трассе 60Р-1 в районе Кагальницкого сельского поселения. Пробка зарегистрирована перед въездом и выездом в станицу Кагальницкую и на территории самого населенного пункта. Проезд затруднен в двух направлениях движения.
Движение затруднено в районе Кагальницкого сельского поселения. Фото: yandex.ru/maps.
Точная причина затора неизвестна. По данным сервиса, в настоящее время на этом участке трассы проходят ремонтные работы.
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