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НовостиПроисшествия12 июня 2023 19:01

В Ростовской области в ДТП погибли два человека

Водитель отечественного авто не справился с автомобилем и врезался в грузовик
Лейла МИРИШОВА
Водитель отечественного авто не справился с автомобилем и врезался в грузовик. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Водитель отечественного авто не справился с автомобилем и врезался в грузовик. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в аварии с фурой погибли два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Трагедия произошла 12 июня около 13 часов на трассе «Ростов-Ставрополь».

По предварительной информации, 49-летний водитель «Ваз 2110» не учел погодные условия и не справился с управлением. В результате легковушка врезалась в движущийся со встречного направления грузовым автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом.

- В результате ДТП погибли водитель автомобиля легковушки и его 54-летний пассажир. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)