В Ростовской области легковушка загорелась после ДТП с грузовиком, пострадали трое

Водитель «Киа Спектра» не справился с управлением и врезался в фуру. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области после аварии с грузовиком загорелась иномарка, пострадали трое. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. ДТП произошло в Миллеровском районе 12 июня около 11:20.

По предварительной информации, 41-летний водитель «Киа Спектра», по при перестроении не убедилась в безопасности маневра. Из-за чего иномарка столкнулась с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем «Шакман», под управлением 38-летнего водителя.

От удара автомобиль «Киа Спектра» отбросило на отбойник, после чего автомобиль загорелся.

- В результате ДТП пострадали 11-летний мальчик, водитель иномарки и 48-летняя женщина. Их доставили в больницу, - сообщили в ведомстве.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Две смертельные аварии с разницей в четыре часа: в Калмыкии в двух ДТП с фурами погибли девять человек, двое из них дети

За один день в Калмыкии при столкновении легковушек с грузовиками погибли девять человек, в том числе двое детей

(Подробности)