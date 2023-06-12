В Ростове-на-Дону прошел гала-концерт в честь Дня России

Для жителей и гостей города выступили творческие коллективы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону широко отпраздновали День России. На Фонтанной площади прошел гала-концерт. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Несмотря на дождливую погоду сотни ростовчан пришли на масштабный концерт в честь праздника. На главной сцене выступили заслуженный Государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс». Также гостей порадовали зажигательные танцы ансамбля «Адыги» и «Барвинок». Затем на сцене выступили Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски донских казаков им. А.Квасова и многие другие.

Кроме яркой концертной программы, прошел флешмоб с растягиванием российского флага. После чего, гостей и жителей города ждали лазерное шоу на фонтане и пиротехническое зрелище на каскадах Фонтанной площади.

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