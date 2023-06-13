В Ростовской области 13 июня порывы ветра достигнут 23 метров в секунду

Температура воздуха ночью составит до +17
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области 13 июня синоптики предупредили о сильном ветре. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным специалистов, на территории области ожидается переменная облачность. В некоторых районах жителей предупредили о ливнях, грозе и граде. Порывы ветра местами достигнут 23 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит до +17°, по северу и западу - до + 7°, днем - до +23°, по югу области - до + 29°.
В южных районах и Приазовье ожидается высокая пожароопасность 4 класса.
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