В Ростовской области 13 июня порывы ветра достигнут 23 метров в секунду

Температура воздуха ночью составит до +17 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области 13 июня синоптики предупредили о сильном ветре. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным специалистов, на территории области ожидается переменная облачность. В некоторых районах жителей предупредили о ливнях, грозе и граде. Порывы ветра местами достигнут 23 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит до +17°, по северу и западу - до + 7°, днем - до +23°, по югу области - до + 29°.

В южных районах и Приазовье ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

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(Подробности)