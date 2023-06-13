В Ростовской области отметили День России

На Фонтанной площади прошел гала-концерт. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области масштабно отметили День России. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

На территории всего донского региона 12 июня прошли праздничные мероприятия. В Ростове-на-Дону этот день отметили масштабным концертом на Фонтанной площади. Для гостей и жителей города выступили творческие коллективы. Так, яркие номера показали участники ансамбля «Адыги», заслуженный Государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс», «Барвинок» и другие.

Во время выступления прошел флешмоб с растягиванием российского флага. После зрителей ждали лазерное шоу на фонтане. Также, в этот день состоялась ярмарка «Мастера России», где свои авторские работы продемонстрировали больше 50 мастеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону прошел гала-концерт в честь Дня России

Для жителей и гостей города выступили творческие коллективы

(Подробности)