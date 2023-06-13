В Веселовском районе мужчина угнал отечественное авто

Злоумышленника задержали правоохранители
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Веселовском районе местный житель угнал авто. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
По информации ведомства, в полицию обратился 35-летний мужчина. Он сообщил, что утром не увидел свою машину на парковочном месте. Во время несения службы инспекторы ГИБДД увидели, как по дороге едет автомобиль, схожий с угнанной машиной. Как только водитель увидел правоохранителей, то попытался скрыться, однако его задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Машину вернули законному владельцу.
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