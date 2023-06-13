Сильный дождь с градом накрыл часть Ростова

По данным синоптиков, дождь в Ростове продлится до вечера и возобновится в полночь.
Фото: Дмитрий Кутепов
Во вторник, 13 июня, часть Ростова оказалась под воздействием стихии — сильный дождь с градом накрыл некоторые районы.
В частности, на Северном и Александровке сильный дождь с градом затопил улицы. Пройти по ним стало проблематично. При этом на Чкаловском обошлось без града.
В центре Ростова пока сильного дождя нет. Но небольшой уже срывается.
По данным синоптиков, дождь в Ростове продлится до вечера и возобновится в полночь. При этом температура воздуха днем будет до +24 градусов, ночью — до +18 градусов.
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Как сообщает ростовский гидрометцентр, 13 июня ожидаются сильные дожди, ливни. Возможны град и гроза. Средняя скорость ветра будет составлять 6 — 11 метров в секунду. При этом временами порывы могут усиливаться до 20 — 23 метров в секунду (подробности)