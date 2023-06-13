В Ростове в парке Островского можно бесплатно пройти медобследование

Пришедшим сделают общий анализ крови. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове, в парке им Николая Островского, ростовчане могут бесплатно проверить здоровье. Акция продлится в течение нескольких дней. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Всем желающим может быть предоставлена возможность пройти проверку по ряду направлений. Здесь может быть выполнена электрокардиограмма. Пришедшим сделают общий анализ крови. Посетители смогут узнать уровень глюкозы и холестерина. Специалисты помогут установить индекс массы тела, измерят давление.

Следует прийти в парк и тем, кого мучают опасения насчет внутриглазного давления. Медики проведут соответствующее обследование.

Мобильная медбригада работает каждый день, начиная с 13 июня по 17 июня. Время работы – с 16.00 до 19.00, исключая субботу, 17 июня. В этот день прием будут вести с 11.00 до 15.00.

Желающим провериться нужно иметь при себе полис и паспорт.

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