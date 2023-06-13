В Ростовской области отремонтируют еще 70 сельских почтовых отделений

в прошлом году в регионе отремонтировали 125 почтовых отделений и открыли один почтовый офис Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на селе до конца 2023 года будут отремонтированы 70 почтовых отделений. В прошлом году почты обновились в 37 территориях донского края, сообщается на сайте правительства региона.

– Обновление касается сельских офисов в отдаленных и труднодоступных территориях, чтобы повысить доступность услуг и качество обслуживания, – поясняют в правительстве.

В отделениях будет произведен ремонт интерьера. Здесь появится новая мебель и современная оргтехника.

Отремонтируют фасады и кровли, которые нуждаются в восстановлении. Будут заменены инженерные системы.

Ожидается, что почта будет предлагать широкий спектр услуг. Ее клиенты смогут купить в отделении продукты, измерить себе давление и восстановить учётную запись на портале госуслуг.

По словам министра цифрового развития, ИТ и связи Ростовской области Евгения Полуянова, в прошлом году в регионе отремонтировали 125 почтовых отделений и открыли один почтовый офис .

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