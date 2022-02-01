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Общество1 февраля 2022 12:07

На капитальный ремонт пешеходных дорожек в донском селе направят более полутора миллионов рублей

Работы необходимо выполнить до 1 сентября
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В донском селе проведут капитальный ремонт пешеходных дорожек

В донском селе проведут капитальный ремонт пешеходных дорожек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донском селе запланировали произвести капитальный ремонт площади и пешеходных дорожек в местном селе. На эти нужды планируется потратить более полутора миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Тюльпановского сельского поселения. В настоящее время все желающие уже подали свои заявки на участие и ведется работа комиссии, которая определит победителя. Ему необходимо будет произвести капитальный ремонт асфальтированной площади и пешеходных дорожек в селе Тюльпаны Заветинского района Ростовской области.

Источник финансирования в документации не значился. А окончены работы должны быть к 1 сентября, возможно и досрочное завершение работ.

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Работы необходимо закончить к 31 августа.

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