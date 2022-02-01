В донском регионе определили подрядчика для капремонта дороги в местном селе

В селе Крым отремонтируют еще одну дорогу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области был определен подрядчик для капитального ремонта дороги в местном селе. На эти нужды планируется потратить более 28,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Крымского сельского поселения. В настоящее время конкурсная комиссия определила победителя. Им стала компания "Дорремстрой". Теперь подрядчику предстоит заняться капитальным ремонтом автомобильной дороги по улице Первомайской (от улицы 1-я линия до улицы 19-я линия) в селе Крым Мясниковского района Ростовской области.

Источник финансирования в документации не был указан. Все работы необходимо выполнить в период времени с 1 апреля по 31 августа.

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