Власти Ростова-на-Дону закупят два бизнес-седана за 5 млн рублей

Машины должны быть оборудованы зеркалами с подогревом и датчиками парковки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростова-на-Дону собираются приобрести два седана марки Toyota Camry или транспорт с похожими характеристиками. За машины готовы заплатить по 2,5 млн рублей. Торги по каждому авто объявили на сайте госзакупок.

Заказчик - городское хозяйственное управление. Сбор заявок завершат 7 февраля, а уже 9 числа должны определить поставщика.

В требованиях указано, что пятиместные машины должны быть оборудованы зеркалами с подогревом, датчиками парковки, климат-контролем и антиблокировочной системой. Еще одно из условий - кожаный салон. Необходимая мощность мотора - от 150 до 200 лошадиных сил.

Немного ранее, в этом январе, власти Ростовской области выставили на продажу подержанный «ВАЗ-21053» с пробегом в 348 738 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова планируют продать автомобили премиум-класса

Это решение собираются рассмотреть на заседании городской думы (подробности)