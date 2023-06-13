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НовостиОбщество13 июня 2023 15:40

В Новочеркасске мужчина пытался перебросить наркотики и мобильник в колонию с помощью рогатки

Правоохранители задержали 39-летнего мужчину
Лейла МИРИШОВА
Правоохранители задержали 39-летнего мужчину

Правоохранители задержали 39-летнего мужчину

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новочеркасске мужчина пытался перебросить в колонию запрещенные предметы. Об этом сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, 12 июня правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который хотел перебросить «запрещенку» на территорию колонии. Во время досмотра у него обнаружили два свертка с наркотиками, телефон, рогатка, мобильный телефон и зарядное устройство.

Мужчину задержали, а все запрещенные предметы изъяли.

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