В Ростове электробусы за миллиард рублей купят у краснодарской компании

Всего в Ростовской области появятся 40 электробусов. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростове нашли поставщика электробусов. Информация о результатах аукциона опубликована на сайте госзакупок.

Тендер стоимостью 924 миллиона рублей разместили в начале мая. На эту сумму собирались приобрести 20 автобусов, использующих для движения электрическую батарею. Каждый из них должен вмещать не менее 85 человек, включая 35-40 мест для сидения.

Победителем аукциона стала краснодарская компания. Средства на покупку электробусов направят из городского, областного и федерального бюджетов. Транспорт должны привезти до конца 2023 года. Всего в Ростовской области появятся 40 электробусов, 20 из которых - в Ростове, по 10 - в Волгодонске и Таганроге.

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