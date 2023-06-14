Власти Ростова попросили жителей не купаться в реке Дон в пределах города

В воде нашли опасные микробы Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Администрация Ростова попросила жителей не купаться в реке Дон в пределах города. Об этом в ведомстве сообщили 14 июня.

По данным специалистов регионального Роспотребнадзора, результаты проб воды из реки показали микробное загрязнение, которое превышает норму. Из-за чего жителям рекомендовали не купаться в Дону.

Напомним, что сейчас в донской столице официально открыты только два пляжа — в парке Левобережном и частный пляж «Каррера».

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(Подробности)