Ростовская область присоединилась к международному Дню донора

В регионе кровь сдали больше 260 человек. Фото: правительство Ростовской области

Ростовская область присоединилась ко Всемирному дню донора. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В Ростове в этот день кровь можно было сдать на областной станции переливания крови. В акции приняли участие 120 неравнодушных ростовчан. Отметим, что всего в регионе кровь сдали 269 жителей. За время акции удалось собрать 144 литра крови.

Отметим, что в переливании крови каждый день нуждаются тысячи человек. Так, беременным необходима кровь после сложных родов. Также кровь может спасти жизни детей, у которых тяжелая форма анемии, болезнь костного мозга и сложные травмы.

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