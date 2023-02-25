Госэкспертиза одобрила проект II этапа строительства областного инфекционного центра Ростова-на-Дону

Какие конкретно здания собираются возвести в рамках второго этапа, пока неизвестно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проект второго этапа строительства областной инфекционной больницы в Ростове-на-Дону прошел Госэкспертизу. Эту информацию опубликовали на сайте ГИС ЕГРЗ.

Отмечается, что всю необходимую документацию подготовили три организации: «Южгеоспецпроект», «ИНТЭК» и «Ростовгражданпроект». Итоговое решение по планам и расчетам утвердили 21 февраля 2023 года. Застройщиком выступает Минстрой Дона.

Напомним, речь идет об объекте в Ростове на улице Виталия Ходоша, 15. Первый этап работ по этому адресу уже завершили. После этого в эксплуатацию были введены 9 лечебных корпусов, лаборатория, хозяйственные и административные здания. Первых пациентов приняли в медучреждении в конце 2021 года.

На сайте ГИС ЕГРЗ не указали, какие конкретно здания собираются возвести в рамках второго этапа. Однако ранее, в июне 2021 года, власти сообщали, что на втором и третьем этапах намерены выстроить патологоанатомический корпус площадью 1000 кв. метров, пищеблок, лечебно-консультативный корпус и детский инфекционный корпус на 100 коек.

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