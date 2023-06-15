Первым замглавы администрации Аксайского района стал бывший военный

Евгений Камфарин более 20 лет служил в Вооруженных силах России.

В администрации Аксайского района первым заместителем главы стал бывший военный Евгений Камфарин. Об этом сообщили в горадминистрации.

До назначения с 2021 года он возглавлял Щепкинское сельское поселение Аксайского района.

Евгений Николаевич окончил Новочеркасское высшее военное училище связи и потом более 20 лет служил в Вооруженных силах России. Он дослужил до звания подполковник и был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством II степени», а также медалью Суворова.

Напомним, что в Аксайском районе на 70% готов 53-километровый водопровод, по которому воду будут получать 45 тысяч человек. Его возведение идет по графику.

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