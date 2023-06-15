Под Ростовом из-за аварии на трассе М-4 «Дон» образовалась десятикилометровая пробка

Движение ограничено в сторону Москвы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Ростовом на федеральной трассе М-4 «Дон» образовалась пробка протяженностью более десяти километров. Начинается она от Аксая и заканчивается на Новочеркасском шоссе.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, движение ограничено в сторону Москвы.

В соцсетях очевидцы сообщили, что затор произошел из-за зерновоза, попавшего в ДТП. Машина перегородила часть дороги.

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