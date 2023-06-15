На починку кондиционеров власти Ростова дали 10 дней перевозчику «Янтарь-1»

«Янтарь-1» обслуживает маршруты №№ 10, 13, 25, 29, 51, 61, 65, 65а, 67, 74, 75 и 83. Фото: Дмитрий Кутепов

Департамент транспорта Ростова проверил техническое и санитарное состояние автобусов перевозчика «Янтарь-1», который обслуживает 12 муниципальных маршрутов. Об этом сообщили в горадминистрации.

Власти осмотрели 78 автобусов. В трех из них не работали кондиционеры. В некоторых машинах было испорчено напольное покрытие, повреждены сидения, кузов и находились в неисправном состоянии аппарели.

Администрация города дала перевозчику 10 дней, чтобы устранить все недочеты. Потом они проведут повторную проверку.

Отметим, что «Янтарь-1» обслуживает маршруты №№ 10, 13, 25, 29, 51, 61, 65, 65а, 67, 74, 75 и 83.

Напомним, что администрация Ростова купит 20 электробусов за 924 миллиона рублей. Они будут вмещать не менее 85 пассажиров, 35-40 из которых — сидячие. Поставит машины компания из Краснодара. Еще по 10 электробусов до конца года появится в Волгодонске и Таганроге.

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