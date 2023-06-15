В Ростове водитель иномарки сбила 3-летнего мальчика

В результате ДТП малыш получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростове-на-Дону водитель легковушки сбил 3-летнего мальчика. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 15 июня около 8:40 на улице бульвара Платова.
По предварительной информации, 40-летняя водитель «Ниссан Х-Трейл» двигался в районе дома №9. Во время движения по внутридворовой территории женщина не убедилась в безопасности и сбила 3-летнего ребенка. Мальчик катался на игрушечной машинке.
- В результате ДТП малыш получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Ростовом из-за аварии на трассе М-4 «Дон» образовалась десятикилометровая пробка
Произошло это из-за ДТП с зерновозом