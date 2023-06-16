В Ростовской области банка молока привела к ДТП

Женщина отвлеклась на нее и врезалась в забор дома. Фото: областная служба спасения на воде

В станице Вешенской автомобиль врезался в забор частного дома. Об этом сообщили в областной службе спасения на воде. ДТП произошло днем 15 июня.

По предварительной информации, женщина во время движения отвлекалась на упавшую банку молока. Из-за чего она не справилась с управлением и врезалась в забор частного дома.

Прибывшие спасатели помогли автоледи выбраться из поврежденной машины. И помогли ей добраться до машины скорой помощи.

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