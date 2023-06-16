В Ростове на выходных синоптики обещают до +28 градусов

Все выходные в городе будет облачно Фото: Лейла МИРИШОВА

Ростовчан на выходных ждет облачная и дождливая погода. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

В субботу, 17 июня, в городе ожидается переменная облачность. Днем может пройти дождь, а воздух прогреется до +25 градусов. Вечером вновь ожидаются осадки, а столики термометров опустятся до +21 градуса. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

В воскресенье, 18 июня, в донской столице ожидается переменная облачность, но без осадков. Днем жарко до +28 градусов, а вечером столбики термометров покажут +25 градусов. Порывы ветра в тот день достигнут 11 метров в секунду.

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(Подробности)