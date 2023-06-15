В Ростовской области спрогнозировали летом жару до +39 градусов

В августе на западе области и в сентябре по всему региону может быть небольшое превышение средней температуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом погода в Ростовской области будет в пределах многолетней нормы и без аномалий. Об этом сообщает donnews.ru со ссылкой на прогноз начальника Ростовского гидрометцентра Елены Назаровой.

В некоторые дни июля и августа температура воздуха может достигать +39 градусов.

В августе на западе области и в сентябре по всему региону может быть небольшое превышение средней температуры. При этом выпадение осадков планируется в пределах нормы. Только в августе на востоке области может быть недостаток дождей.

Напомним, что климатолог Александр Иошпа объяснил, почему в Ростовской области начали дуть сильные ветра. Произошло это из-за смены ветров. Теперь в область чаще попадают воздушные массы из юго-запада, которые приносят еще и средиземноморские циклоны, которые подпитываются из Черного моря.

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