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НовостиОбщество13 июня 2023 8:34

Климатолог Александр Иошпа объяснил причину сильных ветров в Ростовской области

Также он рассказал, почему в регионе увеличилось количество осадков
Дмитрий Кутепов
В Ростовской области субтропические воздушные массы сталкиваются с более холодным воздухом.

В Ростовской области субтропические воздушные массы сталкиваются с более холодным воздухом.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области из-за изменения циркуляции воздуха увеличилось количество выпадаемых осадков, а также сила ветра. Об этом климатолог Александр Иошпа рассказал в интервью газете «Молот».

Ученый отметил, что сейчас фиксируется изменение циркуляции воздуха в регионе. Раньше в Ростовскую область и на Северный Кавказ воздушные массы приходили с севера и северо-запада Атлантики. Теперь больше поступает из юго-запада. То есть больше доходит средиземноморских циклонов. Причем, они еще подпитываются влагой в Черном море.

Также климатолог отметил увеличение силы ветра в Ростовской области. Происходит это из-за сталкивания субтропических воздушных масс с более холодным воздухом. Из-за этого в водоемах стало больше сгонных и нагонных явлений.

Напомним, климатолог Александр Иошпа дал прогноз по тому, какое лето будет в 2023 году. По его данным, ожидать сильной жары не стоит. При этом оно не будет ниже климатической нормы.

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