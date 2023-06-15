В ростовский завод по производству компьютеров вложат восемь миллиардов рублей

на заводе будут выпускать ноутбуки и моноблоки. Фото: правительство области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и гендиректор компании «Бештау» Олег Осипов на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о создании в Ростове завода по производству компьютерной техники. Об этом сообщили в донском правительстве.

Предприятие будет заниматься производством отечественных ноутбуков и моноблоков, спрос на которые непрерывно растет.

— Я не так давно был на предприятии, после этого были даны поручения городу, минпрому оказывать содействие в реализации нового этапа. Участок под строительство определен, идет оформление документов, — отметил Василий Юрьевич.

Инвестор вложит в проект около восьми миллиардов рублей. Возведение первой и второй очереди завода должны завершить в течение трех-четырех лет. Там появится 700 новых рабочих мест.

Власти области, в свою очередь, подключат завод к инженерным сетям, а также будут оказывать господдержку.

— Завод в первую очередь будет производить ноутбуки, батареи и, в том числе, платы PCB для этих ноутбуков, — отметил Олег Осипов.

Напомним, что на ПМЭФ-2023 Ростовская область представит проекты на 720 миллиардов рублей. Большая часть из них связана с промышленным потенциалом региона и производством импортозамещающей продукции. Также там продемонстрируют передовые научные разработки и проекты по комплексной жилой застройке.

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