В Ростове-на-Дону в Октябрьском районе откроют новый парк «Победа»

На его территории будет несколько спортивных площадок и футбольное поле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в Октябрьском районе построят новый парк «Победа». Об этом сообщил сити-менеджер города во время заседания городского совета по инвестициям.

По словам Алексея Логвинеко, на площади в 2,3 гектара построят новый спортивный парк. На территории объекта будут располагаться несколько спортивных площадок, футбольное поле, игровые зоны для футбола, баскетбола и волейбола. Также в парке появится бассейн, веревочный парк и скалодром. Объем инвестиций составляет около 240 млн рублей. Срок реализации проекта планируется на 2025 год.

- Поручил в течение месяца структурным подразделениям проработать этот вопрос, чтобы с соответствующим предложением выйти на заседание городской Думы, - рассказал сити-менеджер.

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