В Азовском районе водитель квадроцикла погиб в ДТП

От полученных травм 39-летний мужчина скончался на месте. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Азовском районе водитель квадроцикла погиб в аварии. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла 16 июня около 6 часов утра на трассе «Рогожкино-Топольки».

По предварительной информации, 39-летний водитель квадроцикла «Сузуки» превысил безопасную скорость и не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало с трассы и перевернулось. От полученных травм мужчина скончался на месте. Известно, что у погибшего не было прав на управление транспортом.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

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(Подробности)