Трасса из Ростова в Крым может стать платной

Новый дорожный объект будет разделен на четыре полосы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Трасса из Ростова-на-Дону в Крым может стать платной. Об этом сообщает «КП – Запорожье» со ссылкой на врио губернатора Евгения Балицкого.
- Скорее всего, она будет платная, что позволит окупить этот проект, создать условия для дальнейшего получения проектно-реализационных денег, - отметил он во время Петербургского международного экономического форума-2023.
Евгений Балицкий отметил, что новый дорожный объект будет разделен на четыре полосы. Благодаря проекту в регионе появятся новые рабочие места и логистические центры. Также объект станет стимулом развития всего юга России.
Планируется, что строительство пройдет в рамках свободной экономической зоны новых регионов.
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