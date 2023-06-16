В Ростове-на-Дону заменили горелку в «Вечном огне» на Театральной площади

Накануне символ памяти потух из-за непогоды. Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

В Ростове заменили горелку в «Вечном огне» на Театральной площади. Об этом сообщил сити-менеджер сообщил на своей странице в соцсети.

Накануне из-за непогоды на мемориальном комплексе «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» потух «Вечный огнем».

Чтобы ситуация не повторилась сити-менеджер Алексей Логвиненко дал поручение заменить горелку на более ветроустойчивую.

- Новый источник огня имеет зону стабилизации пламени, что обеспечивает его беспрерывное горение, - сообщил глава администрации.

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(Подробности)