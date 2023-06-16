Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 18:28

В Ростове-на-Дону заменили горелку в «Вечном огне» на Театральной площади

Накануне символ памяти потух из-за непогоды
Лейла МИРИШОВА
Накануне символ памяти потух из-за непогоды. Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

Накануне символ памяти потух из-за непогоды. Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

В Ростове заменили горелку в «Вечном огне» на Театральной площади. Об этом сообщил сити-менеджер сообщил на своей странице в соцсети.

Накануне из-за непогоды на мемориальном комплексе «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» потух «Вечный огнем».

Чтобы ситуация не повторилась сити-менеджер Алексей Логвиненко дал поручение заменить горелку на более ветроустойчивую.

- Новый источник огня имеет зону стабилизации пламени, что обеспечивает его беспрерывное горение, - сообщил глава администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области установили экран с трансляцией Вечного огня

Телевизор поставили возле мемориала в селе Неклиновского района

(Подробности)