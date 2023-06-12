В Ростовской области Вечный огонь заменили экраном телевизора

На снимке, которым поделились сельчане, видно мемориал с фигурой солдата. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области появился Вечный огонь в цифровом формате. Пламя транслируют по телевизору, установленного у мемориала в селе Вареновка Неклиновского района. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

На снимке, которым поделились сельчане, видно мемориал с фигурой солдата. Там же находится стела, список имен павших героев и небольшой экран, подключенный к постаменту у ног солдата. На телевизоре транслируют изображение Вечного огня.

Такое решение вызвало недоумение местных жителей. По их мнению, сам экран и обеспечение его энергией куда затратнее, чем привычный газовый Вечный огонь.

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